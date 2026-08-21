Visite commentée de la Chapelle Notre-Dame des Vertus, Chapelle Notre-Dame-des-Vertus, Berric

Informations pratiques

Visite commentée de la Chapelle Notre-Dame des Vertus Dimanche 20 septembre, 16h00 Chapelle Notre-Dame-des-Vertus Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Visite commentée de la chapelle classée MH.

Visite libre ensuite de la fontaine de Goh-Vray, classée elle aussi.

Chapelle Notre-Dame-des-Vertus Les Vertus, 56230 Berric, France Berric 56230 Morbihan Bretagne Une première étape de construction de l’édifice s’achève en 1488, comme en témoigne l’inscription sculptée sur une sablière. De plan rectangulaire allongé, elle conserve de cette époque toute la partie orientale avec sa fenêtre de chevet de style flamboyant, et, au sud, une porte en anse de panier dont l’accolade s’appuie sur des culots sculptés. Le reste de l’édifice date d’une phase de reconstruction au XVIe siècle. Sa façade occidentale est ornée d’un portail qui enveloppe, dans un grand arc brisé à retraites, deux portes géminées en anse de panier dont les accolades s’appliquent sur le tympan.

Visite commentée de la chapelle classée MH.

Mairie de Berric