Visite libre de l’église et des chapelles de Berric (56), Eglise Saint-Thuriau, Berric
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Thuriau · Berric
Informations pratiques
Visite libre de l’église et des chapelles de Berric (56) 19 et 20 septembre Eglise Saint-Thuriau Morbihan
Le dimanche 20, du fait d’une messe à l’église, la visite libre ne pourra se faire que de 11h à midi et de 14h à 18h.Une visite commentée sera proposée à 11h00. Aucun changement pour les deux chapelles.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite libre de l’église paroissiale Saint-Thuriau, de la chapelle Notre-Dame des Vertus, dans le village du même nom ainsi que de la chapelle Notre-Dame de Bon Secours au village de Kercohan.
La première chapelle est classée MH de même que la fontaine de Goh-Vray toute proche. La seconde est inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques .
Eglise Saint-Thuriau Place de l’Eglise, 56230, Berric Berric 56230 Morbihan Bretagne https://www.berric.fr/ https://www.berric.fr/histoire-et-patrimoine/
Visite libre de l’église paroissiale Saint-Thuriau, de la chapelle Notre-Dame des Vertus, dans le village du même nom ainsi que de la chapelle Notre-Dame de Bon Secours au village de Kercohan.
Mairie de Berric
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