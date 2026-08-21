Visite libre de l’église et des chapelles de Berric (56), Eglise Saint-Thuriau, Berric

Informations pratiques

Visite libre de l’église et des chapelles de Berric (56) 19 et 20 septembre Eglise Saint-Thuriau Morbihan

Le dimanche 20, du fait d’une messe à l’église, la visite libre ne pourra se faire que de 11h à midi et de 14h à 18h.Une visite commentée sera proposée à 11h00. Aucun changement pour les deux chapelles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre de l’église paroissiale Saint-Thuriau, de la chapelle Notre-Dame des Vertus, dans le village du même nom ainsi que de la chapelle Notre-Dame de Bon Secours au village de Kercohan.

La première chapelle est classée MH de même que la fontaine de Goh-Vray toute proche. La seconde est inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques .

Eglise Saint-Thuriau Place de l’Eglise, 56230, Berric Berric 56230 Morbihan Bretagne https://www.berric.fr/ https://www.berric.fr/histoire-et-patrimoine/

Visite libre de l’église paroissiale Saint-Thuriau, de la chapelle Notre-Dame des Vertus, dans le village du même nom ainsi que de la chapelle Notre-Dame de Bon Secours au village de Kercohan.

Mairie de Berric