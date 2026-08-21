Visite guidée de l’église Saint-Thuriau / Berric, Eglise Saint-Thuriau, Berric

Informations pratiques

Visite guidée de l’église Saint-Thuriau / Berric Dimanche 20 septembre, 11h00, 17h30 Eglise Saint-Thuriau Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite commentée de l’église Saint-Thuriau de Berric.

Eglise Saint-Thuriau Place de l’Eglise, 56230, Berric Berric 56230 Morbihan Bretagne https://www.berric.fr/ https://www.berric.fr/histoire-et-patrimoine/

Visite commentée de l’église Saint-Thuriau de Berric.

Mairie de Berric