AGENDA · Berric
Visite guidée de l’église Saint-Thuriau / Berric, Eglise Saint-Thuriau, Berric
dimanche 20 septembre 2026 · Eglise Saint-Thuriau · Berric
Informations pratiques
Visite guidée de l’église Saint-Thuriau / Berric Dimanche 20 septembre, 11h00, 17h30 Eglise Saint-Thuriau Morbihan
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite commentée de l’église Saint-Thuriau de Berric.
Eglise Saint-Thuriau Place de l’Eglise, 56230, Berric Berric 56230 Morbihan Bretagne https://www.berric.fr/ https://www.berric.fr/histoire-et-patrimoine/
Visite commentée de l’église Saint-Thuriau de Berric.
Mairie de Berric
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