Découverte Truffes et Vins Quartier les Jaffagnards La Garde-Adhémar
mardi 21 juillet 2026 · Quartier les Jaffagnards · La Garde-Adhémar
Informations pratiques
La Garde-Adhémar
Découverte Truffes et Vins
Quartier les Jaffagnards Domaine Bonette_Fabrol La Garde-Adhémar Drôme
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-21 18:00:00
fin : 2026-08-25 19:30:00
Date(s) :
2026-07-21
Votre rendez-vous incontournable de l’été!
Amateurs de bonnes choses, notez bien ceci: Le Domaine Bonetto Fabrol vous convie ses soirées Découverte Truffes et Vins.
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Quartier les Jaffagnards Domaine Bonette_Fabrol La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 43 85 60
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English :
Your must-attend summer event!
Food lovers, take note: Domaine Bonetto Fabrol invites you to its Truffle and Wine Discovery Evenings.
L’événement Découverte Truffes et Vins La Garde-Adhémar a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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