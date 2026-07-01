Découverte Truffes et Vins Quartier les Jaffagnards La Garde-Adhémar

Informations pratiques

La Garde-Adhémar

Découverte Truffes et Vins

Quartier les Jaffagnards Domaine Bonette_Fabrol La Garde-Adhémar Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-21 18:00:00

fin : 2026-08-25 19:30:00

Date(s) :

2026-07-21

Votre rendez-vous incontournable de l’été!

Amateurs de bonnes choses, notez bien ceci: Le Domaine Bonetto Fabrol vous convie ses soirées Découverte Truffes et Vins.

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Quartier les Jaffagnards Domaine Bonette_Fabrol La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 43 85 60

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English :

Your must-attend summer event!

Food lovers, take note: Domaine Bonetto Fabrol invites you to its Truffle and Wine Discovery Evenings.

L’événement Découverte Truffes et Vins La Garde-Adhémar a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence