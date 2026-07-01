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AGENDA · La Garde-Adhémar

Découverte Truffes et Vins Quartier les Jaffagnards La Garde-Adhémar

mardi 21 juillet 2026 · Quartier les Jaffagnards · La Garde-Adhémar

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Quartier les Jaffagnards
Adresse
Domaine Bonette_Fabrol
Ville
26700 La Garde-Adhémar
Département
Drôme
Tarif
15 15 15

La Garde-Adhémar

Découverte Truffes et Vins

Quartier les Jaffagnards Domaine Bonette_Fabrol La Garde-Adhémar Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-21 18:00:00
fin : 2026-08-25 19:30:00

Date(s) :
2026-07-21

Votre rendez-vous incontournable de l’été!
Amateurs de bonnes choses, notez bien ceci: Le Domaine Bonetto Fabrol vous convie ses soirées Découverte Truffes et Vins.
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Quartier les Jaffagnards Domaine Bonette_Fabrol La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 43 85 60 

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English :

Your must-attend summer event!
Food lovers, take note: Domaine Bonetto Fabrol invites you to its Truffle and Wine Discovery Evenings.

L’événement Découverte Truffes et Vins La Garde-Adhémar a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence

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