Yves MULLER, photographie et patrimoine, La Garde-Adhémar, Aire de parking de la D472, La Garde-Adhémar

Informations pratiques

Yves MULLER, photographie et patrimoine, La Garde-Adhémar 19 et 20 septembre Aire de parking de la D472 Drôme

Regroupement obligatoire pour les visites sur l’aire de parking de la D 472, route du Val des Nymphes, à 1 km du village aux heures définies 14h et 16h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Atelier sur le haut-plateau de l’ancienne filature du Val des Nymphes, expositions

Ouverture exceptionnelle au public dans le cadre du bicentenaire de la photographie dont l’histoire nourrit les recherches de l’artiste. L’œuvre d’Yves Muller intéresse les institutions qui collectent, conservent et présentent le patrimoine : les archives, musées, grandes bibliothèques et sites historiques et archéologiques qui lui permettent de travailler sur les traces du passage du temps et sur la ruine. Depuis trois décennies il s’empare de ce matériau dans tous ses états pour le recomposer et le transfigurer au moyen de la lumière. Sa dernière grande exposition proposait une navigation photographique dans les fonds des Archives nationales d’outre-mer dont il présentera entre autres travaux des extraits.

Aire de parking de la D472 Route du Val des Nymphes 26700 La Garde-Adhémar La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes https://lagardeadhemarpatrimoine.com

Atelier sur le haut-plateau de l’ancienne filature du Val des Nymphes, expositions

©Yves Muller