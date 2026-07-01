Découvre le tissage avec différentes armatures, Maison des arts du fil, Rennes

Informations pratiques

Découvre le tissage avec différentes armatures Vendredi 3 juillet, 14h00 Maison des arts du fil Ille-et-Vilaine

37 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T14:00:00+02:00 – 2026-07-03T16:30:00+02:00

Fin : 2026-07-03T14:00:00+02:00 – 2026-07-03T16:30:00+02:00

Cet atelier d’initiation au tissage propose de découvrir les bases de la technique à travers la fabrication d’un petit cadre de tissage, qui servira de support aux expérimentations. Après une présentation des différentes armatures (toile, sergé, natté et variations), vous explorerez leurs effets en réalisant plusieurs essais de textures, de motifs et de structures. Une phase d’expérimentation guidée permettra de comprendre les possibilités du tissage, notamment dans une logique de réparation textile.

Pour qui ? Débutant

Quels matériels fournis ? Cartons pour le cadre, différents fils, différentes laines, touillettes à café (pour les navettes), colle blanche et des mouchoirs pour la délimitation des expérimentations.

Qui anime ? Justine

Les conditions ? L’atelier dure 2h30, comprenant le temps d’installation et de rangement.

La réservation ? Le paiement de votre place valide votre inscription. Vous recevrez automatiquement un mail de confirmation. En cas d’annulation de l’atelier, il n’y aura pas de remboursement. Votre inscription sera reportée sur un autre atelier ou une autre date.

La maison des arts du fil a fait le choix de s’appuyer sur la plateforme HelloAsso, dédiée exclusivement aux associations, pour la réservation et l’inscription. Notre politique tarifaire se veut accessible au plus grand nombre. L’association accepte le paiement avec la carte SORTIR. Si vous souhaitez utiliser ce mode de régalement, contactez-nous avant.

Les adhérents bénéficient d’une réduction de 20% sur cet atelier, grâce au code reçu lors de leur adhésion.

Maison des arts du fil 55, avenue des Pays-Bas, Rennes Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne

Initiez-vous aux différentes armatures de tissage et explorez comment cette technique ancestrale peut servir la réparation, le raccommodage et la valorisation des textiles.