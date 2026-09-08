Découvrez cette église du début du XIVe siècle en visite libre, Église paroissiale Saint-Pierre de la Salle, Cessenon-sur-Orb

Informations pratiques

Découvrez cette église du début du XIVe siècle en visite libre 19 et 20 septembre Église paroissiale Saint-Pierre de la Salle Hérault

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez cet imposant édifice religieux, construit au début du XIVe siècle dans le style gothique méridional. Au fil de la visite, admirez son architecture ainsi que le remarquable mobilier liturgique qu’il conserve, témoin de plusieurs siècles d’histoire et de vie religieuse.

Église paroissiale Saint-Pierre de la Salle 930 Chemin de la Grange Neuve 34460 Cessenon-sur-Orb Cessenon-sur-Orb 34460 Hérault Occitanie Edifice gothique méridional tardif du 15e ou du début du XVIe siècle. Les voûtes de la nef ont en partie été refaites en 1612. Sur l’angle sud-ouest se dressent les vestiges du clocher du XVe siècle. Il s’agit de deux niveaux de voûtes sur croisées d’ogives à moitié effondrées, établies entre deux contreforts. Un escalier à vis dans une cage polygonale permettait l’accès au clocher. Les vantaux de la porte sont du XVIIe siècle. Quelques remaniements ont été effectués au XIXe siècle. L’édifice est à nef unique et chevet polygonal. La nef est bordée par deux chapelles latérales au sud et une au nord. Le choeur est plus étroit et plus bas que la nef. Sa voûte se compose de huit voûtains portés par huit nervures rayonnantes. Il était éclairé par trois verrières du XVe siècle. A la fin du 15e ou au XVIe siècle, un porche sur croisée d’ogives en pénétration sur leurs supports, fut établi devant la porte nord. La voûte, effondrée, ne se devine que par l’amorce de ses arcs diagonaux.

Venez découvrir cet imposant édifice religieux construit dans les premières années du XIVe siècle dans le style gothique méridional et le mobilier liturgique remarquables qui y est conservé.

© Didier Taillefer