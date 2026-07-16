Découvrez des ateliers de sécurité routière, Préfecture de l’Aube, Troyes
samedi 19 septembre 2026 · Préfecture de l'Aube · Troyes
Informations pratiques
Découvrez des ateliers de sécurité routière 19 et 20 septembre Préfecture de l’Aube Aube
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Plongez au cœur de la sécurité routière grâce à une série d’ateliers et de stands interactifs.
Préfecture de l’Aube 2 rue Pierre-Labonde, 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est 03 25 42 35 00 http://www.aube.gouv.fr Le bâtiment qui abrite les services de la préfecture de l’Aube fut construit dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, en remplacement de l’ancienne abbaye Notre-Dame-aux-Nonnains, par un architecte parisien, Louis de La Brière, de 1778 à 1781.
Plongez au cœur de la sécurité routière grâce à une série d’ateliers et de stands interactifs.
© Préfecture de l’Aube
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