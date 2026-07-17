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Découvrez en famille l’architecture de l’une des plus anciennes églises de Troyes, Église Saint-Jean-au-Marché, Troyes

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Jean-au-Marché · Troyes

Découvrez en famille l’architecture de l’une des plus anciennes églises de Troyes, Église Saint-Jean-au-Marché, Troyes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Jean-au-Marché
Adresse
Place du Marche au Pain, 10000 Troyes, France
Ville
10000 Troyes
Département
Aube

Découvrez en famille l’architecture de l’une des plus anciennes églises de Troyes 19 et 20 septembre Église Saint-Jean-au-Marché Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

Venez découvrir en famille quatre églises troyennes à travers des visites ludiques menées par les étudiants de l’URCA et accompagnées d’un livret-jeu, à récupérer dans les églises et au point d’information des JEP.
Parcours (à mener dans l’ordre de votre choix) : église Saint-Jean-au-Marché, église Sainte-Madeleine, église Saint-Remy, basilique Saint-Urbain.

Église Saint-Jean-au-Marché Place du Marche au Pain, 10000 Troyes, France Troyes 10000 Aube Grand Est 0325716800 https://www.troyeslachampagne.com/patrimoine-culturel/eglise-saint-jean-au-marche/
Venez découvrir en famille quatre églises troyennes à travers des visites flashs et ludiques menées par les étudiants de l’URCA et accompagnées d’un livret-jeu, à récupérer dans les églises et au des…

© Daniel Le Névé

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