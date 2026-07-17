Découvrez en famille l’architecture de l’une des plus anciennes églises de Troyes, Église Saint-Jean-au-Marché, Troyes
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Jean-au-Marché · Troyes
Informations pratiques
Découvrez en famille l’architecture de l’une des plus anciennes églises de Troyes 19 et 20 septembre Église Saint-Jean-au-Marché Aube
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00
Venez découvrir en famille quatre églises troyennes à travers des visites ludiques menées par les étudiants de l’URCA et accompagnées d’un livret-jeu, à récupérer dans les églises et au point d’information des JEP.
Parcours (à mener dans l’ordre de votre choix) : église Saint-Jean-au-Marché, église Sainte-Madeleine, église Saint-Remy, basilique Saint-Urbain.
Église Saint-Jean-au-Marché Place du Marche au Pain, 10000 Troyes, France Troyes 10000 Aube Grand Est 0325716800 https://www.troyeslachampagne.com/patrimoine-culturel/eglise-saint-jean-au-marche/
Venez découvrir en famille quatre églises troyennes à travers des visites flashs et ludiques menées par les étudiants de l’URCA et accompagnées d’un livret-jeu, à récupérer dans les églises et au des…
© Daniel Le Névé
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