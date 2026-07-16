Découvrez en famille le bestiaire de l’église Saint-Remy, Église Saint-Rémy, Troyes

Informations pratiques

Découvrez en famille le bestiaire de l’église Saint-Remy 19 et 20 septembre Église Saint-Rémy Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

Venez découvrir en famille quatre églises troyennes à travers des visites ludiques menées par les étudiants de l’URCA et accompagnées d’un livret-jeu, à récupérer dans les églises et au point d’information des JEP.

Parcours (à mener dans l’ordre de votre choix) : église Saint-Jean-au-Marché, église Sainte-Madeleine, église Saint-Remy, basilique Saint-Urbain.

Église Saint-Rémy Place Saint – Remy, 10000 Troyes, France Troyes 10000 Aube Grand Est 0325731205 https://www.aube-champagne.com/fr/poi/eglise-saint-remy-3/ Englobée dans la nouvelle enceinte construite au XIIIe s. l’église connaît alors de multiples agrandissements et transformations. Elle reçoit en outre de nouveaux vitraux payés par de riches familles troyennes.

Menacée de destruction, l’église est sauvée de la démolition par les protestations des habitants et classée Monument historique en 1908.

L’église St Rémy fait partie de l’Association des clochers tors d’Europe qui référencie la centaine d’églises présentant cette particularité bien singulière !

Venez découvrir en famille quatre églises troyennes à travers des visites ludiques menées par les étudiants de l’URCA et accompagnées d’un livret-jeu, à récupérer dans les églises et au point des (à…

© Carole Bell – Ville de Troyes