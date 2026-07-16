Découvrez en famille les vitraux d’une basilique, Église Saint-Urbain, Troyes
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Urbain · Troyes
Informations pratiques
Découvrez en famille les vitraux d’une basilique 19 et 20 septembre Église Saint-Urbain Aube
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00
Venez découvrir en famille quatre églises troyennes à travers des visites ludiques menées par les étudiants de l’URCA et accompagnées d’un livret-jeu, à récupérer dans les églises et au point d’information des JEP.
Parcours (à mener dans l’ordre de votre choix) : église Saint-Jean-au-Marché, église Sainte-Madeleine, église Saint-Remy, basilique Saint-Urbain.
Église Saint-Urbain Place Vernier, 10000 Troyes, France Troyes 10000 Aube Grand Est 03 25 73 37 13 https://www.aube-champagne.com/fr/poi/basilique-saint-urbain/ La construction de l’édifice, consacrée Basilique en 1964, fut entreprise de 1262 à 1286 par Jacques Pantaléon, futur pape Urbain IV né à Troyes en 1185, ceci à l’emplacement-même de l’échoppe de savetier de son père et pour rendre hommage à sa ville natale. Il s’agit d’un pur joyau de l’art gothique ; les colonnes et les piliers soutiennent la nef de la basilique. Dans la chapelle sud, il est possible de contempler la délicate statue de la « Vierge au Raisin », représentative de l’ « Ecole troyenne » du 16e siècle.
Venez découvrir en famille quatre églises troyennes à travers des visites ludiques menées par les étudiants de l’URCA et accompagnées d’un livret-jeu, à récupérer dans les églises et au point des (à…
© Daniel Le Névé
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