Découvrez en famille une église et son jubé exceptionnel, Église Sainte-Madeleine, Troyes

Informations pratiques

Découvrez en famille une église et son jubé exceptionnel 19 et 20 septembre Église Sainte-Madeleine Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Venez découvrir en famille quatre églises troyennes à travers des visites flashs et ludiques menées par les étudiants de l’URCA et accompagnées d’un livret-jeu, à récupérer dans les églises et au point d’information des JEP.

Parcours (à mener dans l’ordre de votre choix) : église Saint-Jean-au-Marché, église Sainte-Madeleine, église Saint-Remy, basilique Saint-Urbain

Église Sainte-Madeleine 3 Rue de la Madeleine, 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est 03 25 73 82 90 http://www.vpah-troyes.fr/ La plus ancienne église de Troyes abrite des verrières du XVIe siècle (vie de saint Eloi, arbre de Jessé, Histoire du Salut…) dans les chapelles rayonnantes et un jubé de style gothique flamboyant sur lequel subsistent quelques traces de polychromie. Elle a été classée au titre des monuments historiques sur la liste de 1840. Ne manquez pas la statuaire exceptionnelle du XVIe siècle, comme la sainte Marthe attribuée au maître de Chaource.

Venez découvrir en famille quatre églises troyennes à travers des visites flashs et ludiques menées par les étudiants de l’URCA et accompagnées d’un livret-jeu, à récupérer dans les églises et au des…

© Adrien Clergeot – Ville de Troyes