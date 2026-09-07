Découvrez « Hier Lapanouse, mariage d’antan » !, Village de Lapanouse, Sévérac d’Aveyron

Informations pratiques

Découvrez « Hier Lapanouse, mariage d’antan » ! Dimanche 20 septembre, 15h00 Village de Lapanouse Aveyron

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T22:00:00+02:00

(Re)plongez dans l’ambiance d’un mariage d’autrefois au village de Lapanouse avec « Hier Lapanouse, mariage d’antan », une reconstitution proposée par l’association Sauvegarde du Patrimoine Panousain.

Revivez les traditions d’autrefois à travers une mise en scène festive, ponctuée d’un bal musette, d’une tombola et d’un vin d’honneur (buvette sur place). Une visite guidée de l’église est proposée à 15h. À 16h, les enfants se verront offrir un goûter avant de rejoindre la piste de danse pour un bal qui leur est dédié.

Village de Lapanouse 12150 Lapanouse Sévérac d’Aveyron 12150 Lapanouse Aveyron Occitanie Fondée au Moyen Âge par une congrégation de moines panetiers qui cultivaient le blé et faisaient du pain, d’où son nom « Panus », puis « Panusia », et enfin « Lapanousia ».

Lapanouse se situe à deux kilomètres de Sévérac, au milieu de la riche plaine de l’Aveyron.

La localité est le berceau de la famille de Lapanouse, connue depuis le XIIe siècle. Le château a disparu. Vers 1250, les Lapanouse vendirent leurs biens à Guy de Sévérac et devinrent seigneurs de Loupiac. Les barons de Sévérac y percevaient un péage (XVe siècle).

Lapanouse était une petite ville avec trois portes et quatre faubourgs. Il y avait une léproserie dans les environs.

Lapanouse est fière d’être le village où naquit en 1713 l’illustre philosophe, « l’abbé Guillaume-Thomas Raynal », dont vous pouvez découvrir la maison.

(Re)plongez dans un mariage d’antan au village de Lapanouse !

©OT DC2A