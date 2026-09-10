Découvrez La charpente de la cathédrale, Cathédrale Saint-Corentin, Quimper

Informations pratiques

Découvrez La charpente de la cathédrale 19 et 20 septembre Cathédrale Saint-Corentin Finistère

Samedi et Dimanche à 14h, 15h, 16h et 17h / Durée : 45 minutes.

Interdit aux moins de 15 ans et aux personnes sujettes au vertige, accompagnateur majeur obligatoire.

Chaussures fermées.

Une bonne condition physique est nécessaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée

Plongez au cœur de ce chef-d’œuvre d’architecture, témoignage unique du savoir-faire des bâtisseurs d’autrefois.

Entre bois séculaires et prouesses techniques, cette visite vous révélera les secrets de l’une des plus belles structures médiévales de notre région.

Un moment rare !

Visite par Patrick Cathelain et Cécile Fabre, ingénieurs du patrimoine à l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine du Finistère

Cathédrale Saint-Corentin Place Saint-Corentin, 29000 Quimper, France Quimper 29000 La Tourelle Finistère Bretagne +33298649184 https://www.diocese-quimper.fr/paroisses/la-paroisse-quimper-saint-corentin [{« type »: « link », « value »: « https://www.quimper.bzh/2198-visiter-en-individuel-en-famille-ou-entre-amis.htm »}] C’est en 1239 que l’évêque Rainaud prit la décision de remplacer sa vieille cathédrale romane par un édifice au goût du jour, de style gothique. Le chœur, commencé dès 1240, est consacré en 1287, mais n’est achevé qu’en 1410. La démolition de la nef romane permet alors de reprendre les travaux, en commençant par la façade occidentale en 1424. La construction se poursuit tout au long du siècle, pour finir par le transept, achevé au début du XVIe siècle. Les flèches ne furent réalisées qu’après le classement de la cathédrale.

Visite guidée

©Ville de Quimper