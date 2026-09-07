Premiers regards, regards contemporains, Hôtel de Ville et d’agglomération – Quimper, Quimper

Informations pratiques

Premiers regards, regards contemporains Vendredi 18 septembre, 11h00 Hôtel de Ville et d’agglomération – Quimper Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T11:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T11:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Traversez le temps depuis les premières photographies de Quimper dans les années 1860 jusqu’à la réinterprétation contemporaine de ces mêmes points de vue par les photographes d’aujourd’hui.

Une guide-conférencière de la Ville d’art et d’histoire vous guidera dans l’exposition « Quimper sous le regard des premiers photographes » à l’Hôtel de ville et d’Agglomération puis « Tellement cliché ! » à la Maison du patrimoine.

Visite avec Énora Mottoulle, guide-conférencière de la Ville d’art et d’histoire

Hôtel de Ville et d’agglomération – Quimper 44 place Saint-Corentin, 29000, Quimper Quimper 29000 La Tourelle Finistère Bretagne 02 98 98 89 89 http://www.quimper.bzh/ https://www.quimper-bretagne-occidentale.bzh/116-agglomeration-institution.htm [{« type »: « link », « value »: « https://www.quimper.bzh/2198-visiter-en-individuel-en-famille-ou-entre-amis.htm »}]

Traversez le temps depuis les premières photographies de Quimper dans les années 1860 jusqu’à la réinterprétation contemporaine de ces mêmes points de vue par les photographes d’aujourd’hui.

Ville de Quimper