Visite de La réserve muséographique départementale, Réserve Muséographique Départementale, Quimper

Informations pratiques

Visite de La réserve muséographique départementale Vendredi 18 septembre, 11h00, 13h30, 15h00 Réserve Muséographique Départementale Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T11:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00

La réserve d’un musée est un lieu essentiel qui conserve la majeure partie des collections. C’est ici que sont conservées, gérées et étudiées l’ensemble des collections afin d’être présentées dans le parcours permanent du musée ou lors d’expositions temporaires.

Cette visite de la réserve muséographique, lieu habituellement fermé au public, est l’occasion de découvrir l’ampleur des collections départementales et d’apercevoir quelques pièces inédites !

Visite animée par l’équipe du musée

Réserve Muséographique Départementale 73 avenue Jacques Le Viol, 29000, Quimper Quimper 29000 Prat ar Rouz Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.quimper.bzh/2198-visiter-en-individuel-en-famille-ou-entre-amis.htm »}]

La réserve d’un musée est un lieu essentiel qui conserve la majeure partie des collections.

©Ville de Quimper