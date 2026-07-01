Découvrez la rénovation de cette église du XVIe siècle, Église Sainte-Savine, Sainte-Savine

Informations pratiques

Découvrez la rénovation de cette église du XVIe siècle 19 et 20 septembre Église Sainte-Savine Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir l’exposition qui retrace les cinq années de travaux de cette magnifique église du XVIe siècle aux nombreux trésors, dont une tribune d’orgue en chêne de style Louis XIII .

Église Sainte-Savine Rue Sadi Carnot, 10300 Sainte-Savine Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est 03 25 79 42 78 http://www.sainte-savine.fr L’église Sainte-Savine, datée du XVIe siècle, est classée au titre des Monuments historiques. Elle renferme un remarquable mobilier également classé, notamment une tribune d’orgue en chêne style Louis XIII daté de 1618, une huile sur toile représentant un Christ en croix, réalisée par Louis Hugot en 1859 d’après Eustache Le Sueur, et une autre, d’après Pierre Mignard, représentant le Baptême du Christ, datée du XVIIe siècle. Près de trente sculptures en calcaire du XVIe siècle, classées, sont également présentées dans l’église, ainsi que le tombeau de Ragnégisile, évêque de Troyes au VIIe siècle. Les verrières du XVIe siècle ont été classées en 1921 avec l’édifice. Parking à proximité directe situé rue Sadi Carnot (arrière de l’église).

Venez découvrir l’exposition qui retrace les cinq années de travaux de cette magnifique église du XVIe siècle aux nombreux trésors, dont une tribune d’orgue en chêne de style Louis XIII .

© Julian Mauclair – Service communication – Ville de Sainte-Savine