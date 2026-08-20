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AGENDA · Nice

Découvrez l’atelier de restauration des Archives départementales, Palais des rois sardes, Nice

samedi 19 septembre 2026 · Palais des rois sardes · Nice

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Palais des rois sardes
Adresse
10 rue de la Préfecture 06000 Nice
Ville
06000 Nice
Département
Alpes-Maritimes

Découvrez l’atelier de restauration des Archives départementales 19 et 20 septembre Palais des rois sardes Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Explorez le patrimoine autrement !
Le Département des Alpes-Maritimes vous propose, pour les JEP 2026, des animations inédites ouvertes à tous.
Les restauratrices des Archives départementales vous présenteront leur travail sur les documents anciens.

Palais des rois sardes 10 rue de la Préfecture 06000 Nice Nice 06000 Vieux Nice Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
Explorez le patrimoine autrement !

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