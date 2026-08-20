Découvrez l’atelier de restauration des Archives départementales, Palais des rois sardes, Nice

Informations pratiques

Découvrez l’atelier de restauration des Archives départementales 19 et 20 septembre Palais des rois sardes Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Explorez le patrimoine autrement !

Le Département des Alpes-Maritimes vous propose, pour les JEP 2026, des animations inédites ouvertes à tous.

Les restauratrices des Archives départementales vous présenteront leur travail sur les documents anciens.

Palais des rois sardes 10 rue de la Préfecture 06000 Nice Nice 06000 Vieux Nice Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Explorez le patrimoine autrement !