Découvrez le jardin de l’hôtel de ville et le cimetière de Clamart, Hôtel de Ville, Vitry-le-François

Informations pratiques

Découvrez le jardin de l’hôtel de ville et le cimetière de Clamart Samedi 19 septembre, 17h00 Hôtel de Ville Marne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Visitez le jardin de l’hôtel de ville où se trouve la façade du collège des Garçons et la sculpture « Adam et Eve » d’Alphonse Terrroir. La visite se termine par le cimetière Clamart, un patrimoine caché, ouvert uniquement à cette occasion.

Hôtel de Ville Place de l’Hôtel de Ville, 51300 Vitry-le-François Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est 03 26 74 45 30 http://www.lacduder.com En 1621, Louis XIII autorise l’installation des Récollets à Vitry-le-François afin de « former de bons chrétiens », sous prétexte d’une campagne menée contre les protestants.

De 1624 à 1635, des parcelles inoccupées sont rachetées aux notables et marchands vitryats sur une zone auparavant réservée aux séances d’entraînement des arquebusiers. La construction du couvent des Récollets débute. En 1625, une première chapelle est édifiée, suivie des dortoirs, réfectoire, portail, bibliothèque et cave. Le bâtiment s’agrandira jusqu’en 1706.

En 1789, la Révolution française confisque par décret les biens du clergé, puis en 1791, le couvent est vendu aux enchères et devient propriété de la ville de Vitry-le-François. Il est alors occupé par les services municipaux.

En 1840, l’ancien couvent devient officiellement l’Hôtel de Ville. D’importants travaux de rénovation sont engagés périodiquement jusqu’en 1896.

L’Hôtel de Ville, épargné en 1940, est ravagé lors du bombardement du 27 juin 1944, entraînant la perte des 30 000 volumes de sa bibliothèque. L’édifice sera reconstruit à l’identique et inauguré officiellement en 1962.

Visitez le jardin de l’hôtel de ville où se trouve la façade du collège des Garçons et la sculpture « Adam et Eve » d’Alphonse Terrroir. La visite se termine par le cimetière Clamart, un patrimoine à…

©Noël Sellier