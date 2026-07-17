Découvrez le jubé exceptionnel de cette église, Église Sainte-Madeleine, Troyes

Informations pratiques

Découvrez le jubé exceptionnel de cette église 19 et 20 septembre Église Sainte-Madeleine Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Emblématique du « Beau XVIe siècle » troyen, l’église Sainte-Madeleine révèle un patrimoine architectural exceptionnel. Venez admirer son jubé qui constitue certainement le monument plus remarquable de cet édifice. Peu de jubés subsistent encore en France.

Église Sainte-Madeleine 3 Rue de la Madeleine, 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est 03 25 73 82 90 http://www.vpah-troyes.fr/ La plus ancienne église de Troyes abrite des verrières du XVIe siècle (vie de saint Eloi, arbre de Jessé, Histoire du Salut…) dans les chapelles rayonnantes et un jubé de style gothique flamboyant sur lequel subsistent quelques traces de polychromie. Elle a été classée au titre des monuments historiques sur la liste de 1840. Ne manquez pas la statuaire exceptionnelle du XVIe siècle, comme la sainte Marthe attribuée au maître de Chaource.

Emblématique du « Beau XVIe siècle » troyen, l’église Sainte-Madeleine révèle un patrimoine architectural exceptionnel. Venez admirer son jubé qui constitue certainement le monument plus remarquable…

© Adrien Clergeot – Ville de Troyes