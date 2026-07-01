Découvrez le Nouveau Relax sous un autre angle !, Le Nouveau Relax, Chaumont

Informations pratiques

Découvrez le Nouveau Relax sous un autre angle ! 19 et 20 septembre Le Nouveau Relax Haute-Marne

À partir de 15 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Pendant 1h15, venez découvrir le monde du théâtre et cheminez dans les différents espaces du Nouveau Relax.

Vous apprendrez l’histoire du lieu, aborderez son fonctionnement actuel et cheminerez dans des endroits habituellement inaccessibles au public.

Le Nouveau Relax 15bis Rue Lévy-alphandéry, 52000 Chaumont, France Chaumont 52000 Le Haut du Val Haute-Marne Grand Est 0325016880 http://www.lenouveaurelax.fr [{« type »: « link », « value »: « http://www.lenouveaurelax.fr »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@lenouveaurelax.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0325016880 »}] Le projet du théâtre met à l’honneur le dialogue entre le théâtre, la danse, le cirque et la musique, en explorant les écritures contemporaines où l’image et le geste occupent une place centrale dans la dramaturgie.

Pendant 1h15, venez découvrir le monde du théâtre et cheminez dans les différents espaces du Nouveau Relax.

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