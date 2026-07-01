Découvrez le patrimoine à votre rythme grâce à la visite autonome avec QR codes, Église Saint-Jacques de Canet-en-Roussillon, Canet-en-Roussillon

Informations pratiques

Découvrez le patrimoine à votre rythme grâce à la visite autonome avec QR codes Dimanche 20 septembre, 15h00 Église Saint-Jacques de Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite autonome grâce à un dépliant interactif

Profitez d’une visite en autonomie à l’aide d’un dépliant équipé de QR codes.

Ces codes vous permettront d’accéder à des vidéos descriptives enregistrées par l’historien local de l’Association des Amis du Patrimoine Canétois et Méditerranéen (APCM).

Une façon simple et enrichissante de découvrir le site à votre rythme !

Église Saint-Jacques de Canet-en-Roussillon Avenue de Sainte-Marie, 66140 Canet-en-Roussillon Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie La construction de l’église a débuté en 1346 et s’est terminée au début du XVe siècle. L’église se distingue par sa nef unique. Le chœur ainsi que les six chapelles latérales sont voûtées avec des croisées d’ogives.

Le clocher a également été édifié au XVe siècle. En plus du retable, vous aurez l’occasion d’admirer des culs-de-lampe, des impostes et des culots magnifiquement ornés.

Vous pouvez profiter d’une visite autonome en utilisant un dépliant équipé de QR codes. Ces codes vous permettront d’accéder à des vidéos descriptives enregistrées par l’historien local de l’associat…

© Mairie de Canet-en-Roussillon