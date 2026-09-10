Découvrez le patrimoine de la ville de Bourg-la-Reine en compagnie des Pokémons, Médiathèque François-Villon, Bourg-la-Reine

Informations pratiques

Découvrez le patrimoine de la ville de Bourg-la-Reine en compagnie des Pokémons Samedi 19 septembre, 14h30 Médiathèque François-Villon Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Partez à la découverte des lieux emblématiques de la ville de Bourg-la-Reine en compagnie des joueurs et joueuses de Pokémon GO.

Une visite guidée animée par un ambassadeur officiel de l’éditeur du jeu, accompagné d’un bibliothécaire de la Médiathèque.

Lots à gagner à l’issue de la balade !

Médiathèque François-Villon 2-4 rue Le Bouvier 92340 Bourg-la-Reine Bourg-la-Reine 92340 Hauts-de-Seine Île-de-France http://www.bourg-la-reine.fr Architecture pionnière en matière d’équipement culturel, la Médiathèque François Villon a ouvert ses portes en janvier 2015. Lieu d’échanges, de découvertes et de loisirs, elle est l’œuvre de Pascale Guédot, lauréate de l’Equerre d’argent en 2010.

Partez à la découverte des lieux emblématiques de la ville de Bourg-la-Reine en compagnie des joueurs et joueuses de Pokémon GO.

© Ville de Bourg-la-Reine