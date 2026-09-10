Découvrez le patrimoine de la ville de Bourg-la-Reine en compagnie des Pokémons, Médiathèque François-Villon, Bourg-la-Reine
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque François-Villon · Bourg-la-Reine
Informations pratiques
Découvrez le patrimoine de la ville de Bourg-la-Reine en compagnie des Pokémons Samedi 19 septembre, 14h30 Médiathèque François-Villon Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Partez à la découverte des lieux emblématiques de la ville de Bourg-la-Reine en compagnie des joueurs et joueuses de Pokémon GO.
Une visite guidée animée par un ambassadeur officiel de l’éditeur du jeu, accompagné d’un bibliothécaire de la Médiathèque.
Lots à gagner à l’issue de la balade !
Médiathèque François-Villon 2-4 rue Le Bouvier 92340 Bourg-la-Reine Bourg-la-Reine 92340 Hauts-de-Seine Île-de-France http://www.bourg-la-reine.fr Architecture pionnière en matière d’équipement culturel, la Médiathèque François Villon a ouvert ses portes en janvier 2015. Lieu d’échanges, de découvertes et de loisirs, elle est l’œuvre de Pascale Guédot, lauréate de l’Equerre d’argent en 2010.
Partez à la découverte des lieux emblématiques de la ville de Bourg-la-Reine en compagnie des joueurs et joueuses de Pokémon GO.
© Ville de Bourg-la-Reine
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