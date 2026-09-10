Découvrez le patrimoine historique du Domaine de Roueïre, Centre d’Arts et du Patrimoine, Quarante

Informations pratiques

Découvrez le patrimoine historique du Domaine de Roueïre 19 et 20 septembre Centre d’Arts et du Patrimoine Hérault

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite commentée autour du patrimoine et de l’histoire du Domaine de Roueïre, ancienne métairie du XVIIᵉ siècle devenue domaine viticole au XIXᵉ siècle.

Le site conserve de nombreux témoignages de son passé : la tour-pigeonnier, le chai avec ses immenses foudres, des pressoirs, un escalier finement ouvragé, …

À proximité des anciens bâtiments viticoles, l’éolienne Bollée, inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques est un témoin de l’ingéniosité technique de l’époque servait à alimenter en eau le château viticole et ses jardins.

Centre d’Arts et du Patrimoine Domaine de Roueïre, 34310 Quarante Quarante 34310 Hérault Occitanie 04 67 25 00 25 https://www.domainederoueire.fr https://www.instagram.com/domainederoueire/;https://www.facebook.com/p/Roue%C3%AFre-Centre-dArts-et-du-Patrimoine-61573911970590/ Ancien domaine viticole réhabilité en lieu de culture, d’émotion et de partage, Roueïre est niché au milieu des vignes, dans un cadre naturel d’exception. Il représente l’union entre le patrimoine historique et la création artistique actuelle.

Espace d’expositions artistiques et patrimoniales, Roueïre propose de nombreuses actions culturelles tout au long de l’année : conférences, visites, ateliers en famille, cours d’art, événements, …

Le domaine impressionne par son architecture, les vestiges de son passé

et la dynamique insufflée par son projet artistique. C’est un lieu accessible à tous, propice à la promenade, la découverte et l’émerveillement. C’est aussi une étape incontournable de la Voie verte Camin’arts et boucle des châteaux.

Depuis sa rénovation, cet endroit chargé de mémoire a tous les atouts pour devenir un site incontournable dédié aux Arts et au Patrimoine dans la Communauté de communes

Sud-Hérault, et au-delà. Parking vélo et voitures.

Visite commentée autour du patrimoine et de l’histoire du Domaine de Roueïre, ancienne métairie du XVIIᵉ siècle devenue domaine viticole au XIXᵉ siècle.

© Melkan Bassil