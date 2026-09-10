Visite libre de l’exposition « Plus loin », Centre d’Arts et du Patrimoine, Quarante

Informations pratiques

Visite libre de l’exposition « Plus loin » 19 et 20 septembre Centre d’Arts et du Patrimoine Hérault

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion du 30e anniversaire de l’inscription du canal du Midi au patrimoine mondial de l’UNESCO, l’artiste Pablo Garcia a créé, au Domaine de Roueïre, une œuvre rendant hommage à la diversité des paysages traversés par ce canal emblématique.

Dans le cadre de sa résidence de territoire menée en Sud-Hérault, l’artiste a parcouru le canal du Midi, observant ses rives, ses usages et les formes de vie qui l’entourent. Cette immersion a nourri un travail de recherche et de création, dont cette exposition présente aujourd’hui la restitution.

Centre d’Arts et du Patrimoine Domaine de Roueïre, 34310 Quarante Quarante 34310 Hérault Occitanie 04 67 25 00 25 https://www.domainederoueire.fr https://www.instagram.com/domainederoueire/;https://www.facebook.com/p/Roue%C3%AFre-Centre-dArts-et-du-Patrimoine-61573911970590/ Ancien domaine viticole réhabilité en lieu de culture, d’émotion et de partage, Roueïre est niché au milieu des vignes, dans un cadre naturel d’exception. Il représente l’union entre le patrimoine historique et la création artistique actuelle.

Espace d’expositions artistiques et patrimoniales, Roueïre propose de nombreuses actions culturelles tout au long de l’année : conférences, visites, ateliers en famille, cours d’art, événements, …

Le domaine impressionne par son architecture, les vestiges de son passé

et la dynamique insufflée par son projet artistique. C’est un lieu accessible à tous, propice à la promenade, la découverte et l’émerveillement. C’est aussi une étape incontournable de la Voie verte Camin’arts et boucle des châteaux.

Depuis sa rénovation, cet endroit chargé de mémoire a tous les atouts pour devenir un site incontournable dédié aux Arts et au Patrimoine dans la Communauté de communes

Sud-Hérault, et au-delà. Parking vélo et voitures.

À l’occasion du 30e anniversaire de l’inscription du canal du Midi au patrimoine mondial de l’UNESCO, l’artiste Pablo Garcia a créé, au Domaine de Roueïre, une œuvre rendant hommage à la diversité ce…

© Melkan Bassil _Vue de l’exposition Plus loin, Pablo Garcia, 2026 © adagp Paris 2026