Visite libre de l’exposition « Life is a dance », Centre d’Arts et du Patrimoine, Quarante

Informations pratiques

Visite libre de l’exposition « Life is a dance » 19 et 20 septembre Centre d’Arts et du Patrimoine Hérault

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition monographique du travail de l’artiste Jeanne Susplugas, accompagnée d’œuvres d’artistes invités, présentées en dialogue avec son œuvre sous forme d’influences.

Le travail de Jeanne Susplugas s’inscrit dans une recherche engagée qui explore les mécanismes visibles et invisibles de l’enfermement. Qu’il soit corporel, psychique ou social, celui-ci devient le point de départ d’une réflexion sur la place de l’individu, ses vulnérabilités et ses rapports aux autres dans un monde instable, marqué par la répétition et l’obsession.

Pour donner forme à cette pensée, l’artiste déploie un large éventail de pratiques, de l’installation à la réalité virtuelle, en passant par le dessin, l’écriture, la sculpture, la photographie ou la vidéo. Ces médiums s’entrelacent pour composer un univers, à la fois rigoureux et troublant, où l’attrait visuel masque une tension plus profonde. Derrière une apparente légèreté, l’humour et l’ironie révèlent une oeuvre qui dérange, questionne et met l’autre face à ses propres limites.

L’exposition « Life is a dance ! », dont le commissariat est confié à Hélène Audiffren, revient sur vingt cinq ans de création de l’artiste, enrichie de nouvelles oeuvres réalisées dans le cadre de sa résidence de territoire.

Centre d’Arts et du Patrimoine Domaine de Roueïre, 34310 Quarante Quarante 34310 Hérault Occitanie 04 67 25 00 25 https://www.domainederoueire.fr https://www.instagram.com/domainederoueire/;https://www.facebook.com/p/Roue%C3%AFre-Centre-dArts-et-du-Patrimoine-61573911970590/ Ancien domaine viticole réhabilité en lieu de culture, d’émotion et de partage, Roueïre est niché au milieu des vignes, dans un cadre naturel d’exception. Il représente l’union entre le patrimoine historique et la création artistique actuelle.

Espace d’expositions artistiques et patrimoniales, Roueïre propose de nombreuses actions culturelles tout au long de l’année : conférences, visites, ateliers en famille, cours d’art, événements, …

Le domaine impressionne par son architecture, les vestiges de son passé

et la dynamique insufflée par son projet artistique. C’est un lieu accessible à tous, propice à la promenade, la découverte et l’émerveillement. C’est aussi une étape incontournable de la Voie verte Camin’arts et boucle des châteaux.

Depuis sa rénovation, cet endroit chargé de mémoire a tous les atouts pour devenir un site incontournable dédié aux Arts et au Patrimoine dans la Communauté de communes

Sud-Hérault, et au-delà. Parking vélo et voitures.

Exposition monographique du travail de l’artiste Jeanne Susplugas, accompagnée d’œuvres d’artistes invités, présentées en dialogue avec son œuvre sous forme d’influences.

© Melkan Bassil _Vue de l’exposition Life is a dance, Jeanne Susplugas, 2026 © adagp Paris 2026