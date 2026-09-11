Découvrez le patrimoine vivant de Mines Paris – PSL, Mines Paris – PSL, Paris

Informations pratiques

Découvrez le patrimoine vivant de Mines Paris – PSL Samedi 19 septembre, 10h00 Mines Paris – PSL Paris

10 places maximum par inscription. Créneaux d’inscription toutes les 10 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Mines Paris – PSL ouvre les portes de son bâtiment historique, l’Hôtel de Vendôme, le samedi 19 septembre 2026. Cette visite offre au public l’occasion de découvrir un patrimoine d’exception, composé de sa bibliothèque, de son musée de Minéralogie, de son jardin, mais aussi de mieux comprendre les grandes missions qui animent aujourd’hui l’École.

Cette édition 2026 propose un parcours libre et gratuit, permettant d’explorer un lieu où plus de deux siècles d’histoire côtoient une recherche scientifique résolument tournée vers l’avenir. Parmi les plus anciennes écoles d’ingénieurs de France, Mines Paris – PSL fait dialoguer patrimoine, formation, innovation et recherche, dans la continuité d’une même ambition : mettre la science au service des grands défis de la société.

Attention PMR : en raison de la configuration historique du bâtiment, le parcours de visite n’est malheureusement pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Un patrimoine au service des défis d’aujourd’hui

Au fil de la visite, découvrez comment l’histoire de l’École s’inscrit pleinement dans les enjeux contemporains. Transition écologique, intelligence artificielle, transformation numérique, ressources minérales, santé ou encore souveraineté industrielle : les recherches menées à Mines Paris – PSL répondent aux grandes questions scientifiques, technologiques et sociétales de notre époque.

Des panneaux de médiation et vidéos ponctueront le parcours afin de mettre en lumière ces travaux de recherche et de montrer comment un établissement fondé au XVIIIe siècle continue d’inventer les solutions de demain, en étroit partenariat avec les acteurs industriels et institutionnels.

L’Hôtel de Vendôme

Depuis 1815, Mines Paris – PSL est installée dans l’Hôtel de Vendôme, un hôtel particulier construit au début du XVIIIe siècle, progressivement agrandi au XIXe et au début du XXe siècle. Fondée en 1783 par Louis XVI sur les conseils du chimiste et minéralogiste Balthazar Sage, l’École répondait alors aux besoins stratégiques de l’industrie minière française.

Aujourd’hui, fidèle à cette tradition d’excellence scientifique au service de la société, Mines Paris – PSL forme les ingénieurs, chercheurs et entrepreneurs qui contribueront à relever les grands défis du XXIe siècle. Son bâtiment historique témoigne de cette évolution et raconte plus de deux siècles d’histoire scientifique.

La bibliothèque

Avec sa verrière monumentale et ses magnifiques boiseries, la bibliothèque constitue l’un des espaces les plus remarquables de l’École. Elle conserve un important patrimoine documentaire composé d’ouvrages anciens et de collections rares, tout en s’appuyant aujourd’hui sur de vastes ressources numériques.

Véritable carrefour des connaissances produites par la formation et la recherche, elle participe à la diffusion, à la conservation et à la valorisation des savoirs scientifiques développés au sein de Mines Paris – PSL.

Le musée de Minéralogie

Créé il y a plus de deux siècles, le musée de Minéralogie abrite l’une des plus importantes collections minéralogiques au monde. Il rassemble près de 100 000 échantillons, dont environ 4 000 exposés : minéraux, roches, météorites ou encore pierres précieuses.

Au-delà de la richesse patrimoniale de ses collections, le musée éclaire des enjeux pleinement contemporains, notamment ceux liés aux métaux critiques, aux terres rares et à la gestion durable des ressources minérales indispensables aux transitions énergétique et numérique.

Le jardin de l’École

Exceptionnellement ouvert au public à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le jardin de l’École offre une parenthèse de calme au cœur du VIᵉ arrondissement de Paris. Depuis cet espace habituellement inaccessible, les visiteurs pourront admirer la façade arrière de l’Hôtel de Vendôme, sa terrasse, ainsi que des vues privilégiées sur le jardin du Luxembourg et les serres du Sénat.

Teaser : MINES MAGIC 3D – La photographie stéréoscopique et lenticulaire de 1850 à nos jours

Découvrez en avant-première quelques œuvres de l’exposition MINES MAGIC 3D : observez des images en trois dimensions issues du patrimoine et de la recherche de l’École. Admirez ces exemples illustrant l’histoire de la photographie jusqu’aux modélisations numériques les plus récentes. Cette exposition, labellisée par le Bicentenaire de la Photographie, est organisée par l’Institut des Transformations Numériques (ITN) de Mines Paris – PSL, en collaboration avec la bibliothèque, dans le cadre du programme de recherche ATIPICC (Avenir des Technologies Immersives pour les Industries Culturelles et Créatives) de l’Université PSL.

Des photos/vidéos seront prises durant cet événement. En vous inscrivant, vous acceptez qu’elles soient utilisées par Mines Paris – PSL pour toute communication (site, compte-rendu, rapport activités, RS, lettres d’information, …).

Si vous vous y opposez, merci de nous le préciser le jour de l’événement.

En vous inscrivant, vous acceptez de recevoir des informations sur les futurs événements de Mines Paris – PSL.

Mines Paris – PSL 60 boulevard Saint-Michel 75006 Paris Paris 75006 Paris 6e Arrondissement Paris Île-de-France https://www.minesparis.psl.eu/ [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/journees-europeennes-du-patrimoine-2025-mines-paris-psl-1 »}]

Visite libre

Mines Paris – PSL