Découvrez l’Eglise Saint-Pierre accompagné d’un organiste, Eglise Saint-Pierre, Villefranche-sur-Saône
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Pierre · Villefranche-sur-Saône
Informations pratiques
Découvrez l’Eglise Saint-Pierre accompagné d’un organiste 19 et 20 septembre Eglise Saint-Pierre Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
L’Église Saint-Pierre est l’une des six Églises que gère la paroisse Sainte Anne des Calades. Datant de 1879, elle se distingue par l’architecture peu commune de son style néo-roman. Elle abrite des vitraux remarquables, signés par le maître verrier Lorin et des sculptures réalisées par des artistes de l’époque comme Bonnassieu… Son bijou reste l’orgue, de l’illustre facteur d’orgue Merklin.
Le dimanche 20 septembre à 15h, l’Église Saint-Pierre accueillera un concert de musique arménienne pop traditionnelle. Gratuit. Participation au chapeau.
Rue Caroline-Blondeau – samedi 19 septembre • Présence d’un organiste, 10h-12h / 15h-17h – dimanche 20 septembre • Présence d’un organiste, 10h-12h / 15h-16h concert – Durée 1h – Tout public
Programme complet sur www.villefranche.net
Eglise Saint-Pierre 53 rue Blondeau, 69400 Villefranche-sur-Saône Villefranche-sur-Saône 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://www.villefranche.net/ »}] L’église, datant de 1879, est un lieu emblématique non loin de la rue Nationale. Ouverture uniquement depuis 2008 pour des occasions culturelles.
L’Église Saint-Pierre est l’une des six Églises que gère la paroisse Sainte Anne des Calades. Datant de 1879, elle se distingue par l’architecture peu commune de son style néo-roman. Elle abrite des …
©ServiceCommunication Ville de Villefranche
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