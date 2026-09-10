Découvrez l’Eglise Saint-Pierre accompagné d’un organiste, Eglise Saint-Pierre, Villefranche-sur-Saône

Informations pratiques

Découvrez l’Eglise Saint-Pierre accompagné d’un organiste 19 et 20 septembre Eglise Saint-Pierre Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

L’Église Saint-Pierre est l’une des six Églises que gère la paroisse Sainte Anne des Calades. Datant de 1879, elle se distingue par l’architecture peu commune de son style néo-roman. Elle abrite des vitraux remarquables, signés par le maître verrier Lorin et des sculptures réalisées par des artistes de l’époque comme Bonnassieu… Son bijou reste l’orgue, de l’illustre facteur d’orgue Merklin.

Le dimanche 20 septembre à 15h, l’Église Saint-Pierre accueillera un concert de musique arménienne pop traditionnelle. Gratuit. Participation au chapeau.

Rue Caroline-Blondeau – samedi 19 septembre • Présence d’un organiste, 10h-12h / 15h-17h – dimanche 20 septembre • Présence d’un organiste, 10h-12h / 15h-16h concert – Durée 1h – Tout public

Programme complet sur www.villefranche.net

Eglise Saint-Pierre 53 rue Blondeau, 69400 Villefranche-sur-Saône Villefranche-sur-Saône 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://www.villefranche.net/ »}] L’église, datant de 1879, est un lieu emblématique non loin de la rue Nationale. Ouverture uniquement depuis 2008 pour des occasions culturelles.

L’Église Saint-Pierre est l’une des six Églises que gère la paroisse Sainte Anne des Calades. Datant de 1879, elle se distingue par l’architecture peu commune de son style néo-roman. Elle abrite des …

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