Musée Paul-Dini – deux jours ludiques et festifs pour les Journées Européennes du Patrimoine, Musée Paul-Dini, musée municipal, Villefranche-sur-Saône

Informations pratiques

Musée Paul-Dini – deux jours ludiques et festifs pour les Journées Européennes du Patrimoine 19 et 20 septembre Musée Paul-Dini, musée municipal Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Tout le week-end, le Musée Paul-Dini vous propose des visites guidées, ateliers ou rencontres pour plaire aux plus grands comme aux plus petits !

Renseignements au 04 74 68 33 70 – reservation.musee@villefranche.net

Accès libre de 10h à 13h et de 14h à 18h, samedi 19 et dimanche 20 septembre.

Programme complet sur www.villefranche.net

Musée Paul-Dini, musée municipal 2, place Faubert, 69400 Villefranche-sur-Saône, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes Villefranche-sur-Saône 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 68 33 70 http://www.musee-paul-dini.com [{« link »: « mailto:reservation.musee@villefranche.net »}, {« link »: « https://www.villefranche.net/ »}] Musée municipal fondé en 1863, le musée renait au début des années 2000 suite à la première donation d’œuvres faite par Paul et Muguette Dini à la Ville de Villefranche-sur-Saône.

Installé dans deux bâtiments historiques réhabilités, le musée Paul-Dini présente un panorama de la création picturale de la région Auvergne-Rhône-Alpes des années 1810 à nos jours.

Bénéficiant de l’appellation « Musée de France » depuis 2003, le musée municipal Paul-Dini se déploie sur deux espaces d’exposition : l’espace Grenette, ancienne halle aux grains de la ville, et l’espace Cornil, ancienne usine textile. parc de stationnement (gratuit à proximité). Accès routier par route N6 et autoroute A6.

Tout le week-end, le Musée Paul-Dini vous propose des visites guidées, ateliers ou rencontres pour plaire aux plus grands comme aux plus petits !

©Service Communication Ville de Villefranche