Découvrez les activités des clubs séniors dans le 11e arrondissement de Paris Club seniors Richard Lenoir Paris

Clubs séniors dans le 11ᵉ arrondissement

Richard Lenoir : 61-63, boulevard Richard Lenoir 75011 – 01 47 00 42 64

: 61-63, boulevard Richard Lenoir 75011 – 01 47 00 42 64 Roquette : 19, rue Merlin 75011 – 01 43 67 42 15

: 19, rue Merlin 75011 – 01 43 67 42 15 Beauharnais : 10, cité Beauharnais 75011 – 01 43 79 11 43

: 10, cité Beauharnais 75011 – 01 43 79 11 43 Léon Frot : 39, 41 rue Léon Frot 75011 – 01 43 67 42 03

: 39, 41 rue Léon Frot 75011 – 01 43 67 42 03 Colbert : 159, rue de Charonne 75011 – 01 43 79 40 88

: 159, rue de Charonne 75011 – 01 43 79 40 88 Présentation : 116, rue du Faubourg du Temple 75011 – 01 43 38 06 48

Programme mensuel des activités des clubs du 11e Découvrez le programme mensuel complet des activités proposées dans le 11ᵉ arrondissement : Avril 2026

Mars 2026

Février 2026

Comment s’inscrire ?

Pour participer, il vous suffit de vous inscrire auprès du club de votre choix. L’inscription est gratuite, et une carte d’adhérent vous sera remise pour accéder aux activités.

Maison des Solidarités Paris 11e (ex EPS) Pour toute question ou demande d’information complémentaire, vous pouvez également contacter le service Personnes Retraitées–Handicapées (PRH) de la Maison des Solidarités (ex EPS). Adresse : 130 avenue Ledru Rollin, Paris 75011

Téléphone : 01 53 36 51 00

Les clubs séniors dans le 11ᵉ arrondissement vous accueillent gratuitement pour participer à une grande variété d’activités adaptées à vos envies et à vos besoins. Ces espaces chaleureux sont ouverts aux Parisiens âgés de 55 ans et plus, qu’ils soient retraités, préretraités ou adultes en situation de handicap.

Du mercredi 01 janvier 2025 au jeudi 31 décembre 2026 :

Du mercredi 01 janvier 2025 au jeudi 31 décembre 2026 :

gratuit Public adultes. A partir de 55 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-01-01T01:00:00+01:00

fin : 2027-01-01T00:59:59+01:00

Date(s) :

Club seniors Richard Lenoir 61-63, boulevard Richard Lenoir 75011 Paris



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