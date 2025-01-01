Découvrez les activités des clubs séniors dans le 13e arrondissement de Paris Club seniors Arago Paris

Clubs séniors dans le 13ᵉ arrondissement

Jeanne d’Arc : 63-65, rue Jeanne d’Arc 75013 – 01 45 85 57 77

: 63-65, rue Jeanne d’Arc 75013 – 01 45 85 57 77 121 : 121, rue Jeanne d’Arc 75013 – 01 45 84 69 83

: 121, rue Jeanne d’Arc 75013 – 01 45 84 69 83 Château des Rentiers : 120, rue du Château des Rentiers 75013 – 01 45 82 63 30

: 120, rue du Château des Rentiers 75013 – 01 45 82 63 30 Masséna : 8, place de Vénétie 75013 – 01 45 83 70 33

: 8, place de Vénétie 75013 – 01 45 83 70 33 Les Reculettes : 21-25, rue des Reculettes 75013 – 01 56 81 73 56

: 21-25, rue des Reculettes 75013 – 01 56 81 73 56 Charcot : 11-15, rue Charcot 75013 – 01 45 86 88 90

: 11-15, rue Charcot 75013 – 01 45 86 88 90 Glacière (4 Saisons) : 69, rue de la Glacière 75013 – 01 45 80 05 71

69, rue de la Glacière 75013 – 01 45 80 05 71 Arago : 49, boulevard Arago 75013 – 01 40 09 39 91

Programme mensuel des activités des clubs du 13e Découvrez le programme mensuel complet des activités proposées dans le 13ᵉ arrondissement : Avril 2026

Mars 2026

Février 2026

Comment s’inscrire ?

Pour participer, il vous suffit de vous inscrire auprès du club de votre choix. L’inscription est gratuite, et une carte d’adhérent vous sera remise pour accéder aux activités.

Maison des Solidarités Paris 13e (ex EPS) Pour toute question ou demande d’information complémentaire, vous pouvez contacter votre Maison des Solidarités. Adresse : 146, boulevard de l’Hôpital, Paris 75013

Téléphone : 01 87 76 13 13

Les clubs séniors dans le 13ᵉ arrondissement vous accueillent gratuitement pour participer à une grande variété d’activités adaptées à vos envies et à vos besoins. Ces espaces chaleureux sont ouverts aux Parisiens âgés de 55 ans et plus, qu’ils soient retraités, préretraités ou adultes en situation de handicap.

Du mercredi 01 janvier 2025 au jeudi 31 décembre 2026 :

Du mercredi 01 janvier 2025 au jeudi 31 décembre 2026 :

gratuit Public adultes. A partir de 55 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-01-01T01:00:00+01:00

fin : 2027-01-01T00:59:59+01:00

Date(s) :

Club seniors Arago 49, boulevard Arago 75013 Paris



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