Découvrez les activités des clubs séniors dans le 14e arrondissement de Paris Club seniors Didot Paris
Découvrez les activités des clubs séniors dans le 14e arrondissement de Paris Club seniors Didot Paris mercredi 1 janvier 2025.
Clubs séniors dans le 14ᵉ arrondissement
- Didot : 10-12, avenue Georges Lafenestre 75014 – 01 45 39 93 51
- Plaisance : 10, rue de Ridder 75014 – 01 45 43 73 01
Programme mensuel des activités des clubs du 14e
Découvrez le programme mensuel complet des activités proposées dans le 14ᵉ arrondissement :
Comment s’inscrire ?
Pour participer, il vous suffit de vous inscrire auprès du club de votre choix. L’inscription est gratuite, et une carte d’adhérent vous sera remise pour accéder aux activités.
Maison des Solidarités Paris 14e (ex EPS)
Pour toute question ou demande d’information complémentaire, vous pouvez également contacter le service Personnes Retraitées–Handicapées (PRH) de la Maison des Solidarités (ex EPS).
Adresse : 14 rue Brezin, Paris 75014
Téléphone : 01 53 90 32 00
Les clubs séniors dans le 14ᵉ arrondissement vous accueillent gratuitement pour participer à une grande variété d’activités adaptées à vos envies et à vos besoins. Ces espaces chaleureux sont ouverts aux Parisiens âgés de 55 ans et plus, qu’ils soient retraités, préretraités ou adultes en situation de handicap.
Du mercredi 01 janvier 2025 au jeudi 31 décembre 2026 :
Du mercredi 01 janvier 2025 au jeudi 31 décembre 2026 :
gratuit Public adultes. A partir de 55 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-01-01T01:00:00+01:00
fin : 2027-01-01T00:59:59+01:00
Date(s) :
Club seniors Didot 10-12, avenue Georges Lafenestre 75014 Paris
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