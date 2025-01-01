Découvrez les activités des clubs séniors dans le 15e arrondissement de Paris Club seniors Périchaux Paris

Clubs séniors dans le 15ᵉ arrondissement

Quintinie : 18, rue Bargue 75015 – 01 53 69 94 76

: 18, rue Bargue 75015 – 01 53 69 94 76 Desnouettes : 16, rue du Clos Feuquières 75015 – 01 45 33 42 56

: 16, rue du Clos Feuquières 75015 – 01 45 33 42 56 Oscar Roty : 107, rue de Lourmel 75015 – 01 45 54 86 93

: 107, rue de Lourmel 75015 – 01 45 54 86 93 Périchaux : 115-117, rue Lefebvre 75015 – 01 45 31 82 43

Programme mensuel des activités des clubs du 15e Découvrez le programme mensuel complet des activités proposées dans le 15ᵉ arrondissement : Avril 2026

Mars 2026

Février 2026

Comment s’inscrire ?

Pour participer, il vous suffit de vous inscrire auprès du club de votre choix. L’inscription est gratuite, et une carte d’adhérent vous sera remise pour accéder aux activités.

Maison des Solidarités Paris 15e (ex EPS) Pour toute question ou demande d’information complémentaire, vous pouvez également contacter le service Personnes Retraitées–Handicapées (PRH) de la Maison des Solidarités (ex EPS). Adresse : 3 Place Adolphe Cherioux, Paris 75015

Téléphone : 01 87 76 90 00

Les clubs séniors dans le 15ᵉ arrondissement vous accueillent gratuitement pour participer à une grande variété d’activités adaptées à vos envies et à vos besoins. Ces espaces chaleureux sont ouverts aux Parisiens âgés de 55 ans et plus, qu’ils soient retraités, préretraités ou adultes en situation de handicap.

Du mercredi 01 janvier 2025 au jeudi 31 décembre 2026 :

Du mercredi 01 janvier 2025 au jeudi 31 décembre 2026 :

gratuit Public adultes. A partir de 55 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-01-01T01:00:00+01:00

fin : 2027-01-01T00:59:59+01:00

Date(s) :

Club seniors Périchaux 115, boulevard Lefebvre 75015 Paris



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