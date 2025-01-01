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Découvrez les activités des clubs séniors dans le 16e arrondissement de Paris Club seniors Mozart Paris

Découvrez les activités des clubs séniors dans le 16e arrondissement de Paris Club seniors Mozart Paris

Découvrez les activités des clubs séniors dans le 16e arrondissement de Paris Club seniors Mozart Paris mercredi 1 janvier 2025.

Lieu : Club seniors Mozart

Adresse : 3, rue Serge Prokofiev

Ville : 75016 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 1 janvier 2025

Fin : vendredi 1 janvier 2027

Clubs séniors dans le 16ᵉ arrondissement

  • Lauriston : 78, rue Lauriston 75016 – 01 45 53 71 84
  • Mozart : 3 rue Serge Prokofiev 75016 – 01 45 24 26 17

Programme mensuel des activités des clubs du 16e

Découvrez le programme mensuel complet des activités proposées dans le 16ᵉ arrondissement :

Avril 2026
Mars 2026
Février 2026

Comment s’inscrire ?

Pour participer, il vous suffit de vous inscrire auprès du club de votre choix. L’inscription est gratuite, et une carte d’adhérent vous sera remise pour accéder aux activités.

Maison des Solidarités Paris 16e (ex EPS)

Pour toute question ou demande d’information complémentaire, vous pouvez également contacter le service Personnes Retraitées–Handicapées (PRH) de la Maison des Solidarités (ex EPS).

Adresse : 71 avenue Henri Martin, Paris 75016
Téléphone : 01 87 76 10 16

Les clubs séniors dans le 16ᵉ arrondissement vous accueillent gratuitement pour participer à une grande variété d’activités adaptées à vos envies et à vos besoins. Ces espaces chaleureux sont ouverts aux Parisiens âgés de 55 ans et plus, qu’ils soient retraités, préretraités ou adultes en situation de handicap.
Du mercredi 01 janvier 2025 au jeudi 31 décembre 2026 :
Du mercredi 01 janvier 2025 au jeudi 31 décembre 2026 :
gratuit Public adultes. A partir de 55 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-01-01T01:00:00+01:00
fin : 2027-01-01T00:59:59+01:00
Date(s) :

Club seniors Mozart 3, rue Serge Prokofiev  75016 Paris


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