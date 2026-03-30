Montana, Adsuar, Renard ‘Standards trio’ en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris
Montana, Adsuar, Renard ‘Standards trio’ en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris lundi 1 juin 2026.
Stéphane Adsuar (vu dans NO(w) Beauty récemment élu meilleur groupe de l’année), Étienne Renard (Paul Jarret, Robinson Khoury, Olga Amelchenko, Kobon…) et Léo Montana (Naissam Jalal, Arnaud Dolmen…). Leur répertoire oscille entre compositions originales, relectures de standards et incursions dans la musique brésilienne, dont est originaire Montana.
Ce premier concert est organisé en vue de l’enregistrement d’un disque live au 38Riv à l’automne prochain !
Leo Montana : piano
Stéphane Adsuar : batterie
Étienne Renard : contrebasse
—
Le 38Riv :
Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.
Jazz, compositions — Ce trio réunit trois musiciens parmi les plus actifs et créatifs de la scène jazz française actuelle.
Le lundi 01 juin 2026
de 21h30 à 22h30
Le lundi 01 juin 2026
de 19h30 à 20h30
payant
Tarif en ligne : 19 à 24 euros
Tarif sur place : 22 à 27 euros.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-02T00:30:00+02:00
fin : 2026-06-02T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-01T19:30:00+02:00_2026-06-01T20:30:00+02:00;2026-06-01T21:30:00+02:00_2026-06-01T22:30:00+02:00
38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris
https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/
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