La Jam du Lundi de François Constantin Le Baiser Salé Paris

Ça coule, ça rebondit, ça s’entrelace : la Jam du Lundi de François Constantin explore la fusion autour du piano, sans frontières. François Constantin aux percussions et au lead impulse le mouvement, entouré de Florian Berret au piano, Laurent Salzard à la basse et Raphaël Pannier à la batterie.

Ici, le piano est au centre du jeu : harmonies qui voyagent, grooves qui se transforment, textures qui glissent du jazz au funk, jusqu’à des couleurs plus modernes. Ça dialogue et ça improvise en temps réel, porté par une section rythmique solide et perspicace.

Plus qu’un simple concert, la jam est l’occasion de découvrir des musiciens hors pair, de les voir improviser ensemble. C’est le sentiment de participer à un moment unique. Une heure de concert pose les bases et lance le thème de la soirée, puis une jam nous emmène jusqu’au bout de la nuit.

LINE UP :

FRANÇOIS CONSTANTIN percus/lead

FLORIAN BERRET piano

LAURENT SALZARD basse

RAPHAËL PANNIER batterie

Le lundi 01 juin 2026

de 21h00 à 23h00

gratuit sous condition Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-02T00:00:00+02:00

fin : 2026-06-02T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-01T21:00:00+02:00_2026-06-01T23:00:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

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