L’arche de Noé Eglise de la Madeleine Paris

Né à Lowestoft, dans le Suffolk, Britten se distingue très tôt par ses dons musicaux, encouragés par sa mère, chanteuse amateur. Formé au Royal College of Music de Londres, il développe un langage musical singulier, marqué par une grande sensibilité au texte et une profonde humanité. Son œuvre embrasse tous les genres, du répertoire symphonique à l’opéra, avec des pièces majeures telles que Peter Grimes, Billy Budd ou le War Requiem. Il fonde en 1948 le Festival d’Aldeburgh, devenu un haut lieu de la création musicale contemporaine.

Le programme mettra à l’honneur L’Arche de Noé, opéra pour enfants composé en 1958, qui illustre l’engagement de Britten en faveur de la musique participative et éducative. Cette œuvre, conçue pour être interprétée par des jeunes musiciens et chanteurs, incarne les valeurs de transmission, de solidarité et d’espoir.

Un événement phare de la saison, placé sous le signe de la mémoire, de la création et du collectif.

Avec la participation de l’orchestre symphonique et des filières voix

Direction de chœur : Aurélien Adhumeau

Direction musicale : Jean-Baptiste Nicolas

À l’occasion du cinquantenaire de la disparition de Benjamin Britten (1913–1976), le Conservatoire rend hommage à l’un des plus grands compositeurs britanniques du XXe siècle à travers un projet musical fédérateur.

Le lundi 01 juin 2026

de 20h30 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-01T23:30:00+02:00

fin : 2026-06-02T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-01T20:30:00+02:00_2026-06-01T22:00:00+02:00

Eglise de la Madeleine Place de la Madeleine 75008 Paris

+33144538686



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