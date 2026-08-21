Découvrez les coulisses du Cinéma Gérard-Philipe, Cinéma Gérard Philipe, Vénissieux
dimanche 20 septembre 2026 · Cinéma Gérard Philipe · Vénissieux
Informations pratiques
Découvrez les coulisses du Cinéma Gérard-Philipe Dimanche 20 septembre, 14h15 Cinéma Gérard Philipe Rhône
Séances au tarif spécial de 4,30€, visites de la cabine gratuites.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:15:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:15:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
L’équipe du cinéma vous propose de découvrir les coulisses du cinéma : un parcours documentaire avec deux films réalisés par Thierry Frémaux sur les frères Lumières et des visites de la cabine de projection du cinéma.
14h15 : Séance de LUMIERE L’AVENTURE COMMENCE (1h30)
14h30 : visite de la cabine de projection
15h45 : visite de la cabine de projection
16h15 : Séance de LUMIERE L’AVENTURE CONTINUE (1h44)
17h : visite de la cabine de projection
18h : visite de la cabine de projection
Séances au tarif spécial de 4,30€, visites de la cabine gratuites.
Cinéma Gérard Philipe 12 Avenue Jean Cagne, 69200 Vénissieux, France Vénissieux 69200 Les Minguettes Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0478704047 https://culture.venissieux.fr/cinema-gerard-philipe Le cinéma vous propose une offre pour répondre à toutes vos attentes : sorties nationales, blockbusters, films d’animation pour les plus petits ou toute la famille, films d’auteurs, cycles de films Patrimoine (Ciné collection), avant-premières, séances spéciales…
Le cinéma, classé Art et Essai, labellisé “Patrimoine” et “Jeune public”, est ouvert tous les jours de l’année et dispose de 3 salles climatisées de 220, 134 et 104 places. Parking gratuit réservé au cinéma. T4 – Arrêt Division Leclerc. Métro D – Arrêt Gare de Vénissieux. Bus 12 – Arrêt Herriot-Cagne.
L’équipe du cinéma vous propose de découvrir les coulisses du cinéma : un parcours documentaire avec deux films réalisés par Thierry Frémaux sur les frères Lumières et des visites de la cabine de du …
©Ville de Vénissieux
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