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Découvrez les coulisses du Cinéma Gérard-Philipe, Cinéma Gérard Philipe, Vénissieux

dimanche 20 septembre 2026 · Cinéma Gérard Philipe · Vénissieux

Découvrez les coulisses du Cinéma Gérard-Philipe, Cinéma Gérard Philipe, Vénissieux

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Cinéma Gérard Philipe
Adresse
12 Avenue Jean Cagne, 69200 Vénissieux, France
Ville
69200 Vénissieux
Département
Rhône
Tarif
Séances au tarif spécial de 4,30€, visites de la cabine gratuites.

Découvrez les coulisses du Cinéma Gérard-Philipe Dimanche 20 septembre, 14h15 Cinéma Gérard Philipe Rhône

Séances au tarif spécial de 4,30€, visites de la cabine gratuites.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:15:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:15:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’équipe du cinéma vous propose de découvrir les coulisses du cinéma : un parcours documentaire avec deux films réalisés par Thierry Frémaux sur les frères Lumières et des visites de la cabine de projection du cinéma.
14h15 : Séance de LUMIERE L’AVENTURE COMMENCE (1h30)
14h30 : visite de la cabine de projection
15h45 : visite de la cabine de projection
16h15 : Séance de LUMIERE L’AVENTURE CONTINUE (1h44)
17h : visite de la cabine de projection
18h : visite de la cabine de projection
Séances au tarif spécial de 4,30€, visites de la cabine gratuites.

Cinéma Gérard Philipe 12 Avenue Jean Cagne, 69200 Vénissieux, France Vénissieux 69200 Les Minguettes Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0478704047 https://culture.venissieux.fr/cinema-gerard-philipe Le cinéma vous propose une offre pour répondre à toutes vos attentes : sorties nationales, blockbusters, films d’animation pour les plus petits ou toute la famille, films d’auteurs, cycles de films Patrimoine (Ciné collection), avant-premières, séances spéciales…
Le cinéma, classé Art et Essai, labellisé “Patrimoine” et “Jeune public”, est ouvert tous les jours de l’année et dispose de 3 salles climatisées de 220, 134 et 104 places. Parking gratuit réservé au cinéma. T4 – Arrêt Division Leclerc. Métro D – Arrêt Gare de Vénissieux. Bus 12 – Arrêt Herriot-Cagne.
L’équipe du cinéma vous propose de découvrir les coulisses du cinéma : un parcours documentaire avec deux films réalisés par Thierry Frémaux sur les frères Lumières et des visites de la cabine de du …

©Ville de Vénissieux

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