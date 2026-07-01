Découvrez les coulisses du Forum des Sciences, Forum départemental des Sciences, Villeneuve-d’Ascq
samedi 19 septembre 2026 · Forum départemental des Sciences · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
Découvrez les coulisses du Forum des Sciences 19 et 20 septembre Forum départemental des Sciences Nord
Gratuit sur réservation (à partir du 7 septembre 2026)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Situé en plein cœur de Villeneuve d’Ascq, à deux pas de l’Hôtel de Ville, le Forum des Sciences est principalement connu comme un lieu d’expositions et de rencontres culturelles consacré à la découverte et à la diffusion des sciences auprès de tous les publics. Édifié entre 1994 et 1996, ce bâtiment singulier invite à explorer le monde foisonnant des sciences sous toutes ses formes. Ces visites guidées vous proposent une immersion privilégiée dans l’envers du décor : découvrez les espaces publics, mais aussi les zones habituellement inaccessibles, et percez les secrets de son fonctionnement au quotidien.
Visites guidées à 9 h 30 et 11 h (visite partielle pour les personnes à mobilité réduite)
Durée : 1 h 30 mn / Groupes limités à 20 personnes
Forum départemental des Sciences 1 Place de l’hôtel de ville, 59650Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0359739600 »}]
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine
Département du Nord
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