Découvrez les métiers du charron et du tonnelier, Musée du charronnage et de la tonnellerie, Coulonges-sur-l’Autize

Informations pratiques

Découvrez les métiers du charron et du tonnelier 19 et 20 septembre Musée du charronnage et de la tonnellerie Deux-Sèvres

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visitez librement le musée et plongez dans l’univers du charron et du tonnelier.

Ouvert en 1991 dans l’ancienne halle aux poissons, ce musée fait revivre deux métiers autrefois très répandus dans nos régions, aux savoir-faire et aux traditions passionnants. Il a vu le jour grâce à de nombreux dons, notamment ceux de Pierre Dahais, dernier charron de la commune.

Outils anciens, bande sonore et calèche restituent avec authenticité le savoir-faire et l’atmosphère des campagnes d’autrefois. Véritable lieu de sauvegarde de la mémoire collective, ce musée est unique dans le département.

Musée du charronnage et de la tonnellerie Place du Minage, 79160 Coulonges-sur-l’Autize Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 06 22 88 67 21 http://www.coulonges-sur-lautize.fr/ http://www.coulonges-sur-lautize.fr/le_musee_du_charronnage_et_de_la_tonnellerie.html Le musée du charronnage et de la tonnellerie, à quelques pas du château de style Renaissance, présente une importante collection d’outils rappelant le savoir-faire du charron et du tonnelier. Créé principalement grâce aux dons de Pierre Dahais, dernier charron coulongeois, ce musée vous replonge dans un passé parfois oublié !

Visitez librement le musée et plongez-vous dans l’univers du charron et du tonnelier !

© Ville de Coulonges-sur-l’Autize