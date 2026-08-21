Recycl’don Atelier-garage de la régie des déchets Coulonges-sur-l’Autize

Informations pratiques

Coulonges-sur-l’Autize

Recycl’don

Atelier-garage de la régie des déchets 23 rue Johannes Gutenberg Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le Recycl’Don est de retour pour une 4ᵉ édition !

Cette fois encore, venez chiner gratuitement parmi une large sélection d’objets

Puériculture

Jeux et jouets

Décoration

️ Vaisselle

Objets du quotidien

Le tout 100 % gratuit et ouvert à tous.

Premiers arrivés, premiers servis !

Samedi 19 septembre 2026 • 09h00 à 12h00

Atelier Garage 23 rue Johannes Gutenberg, 79160 Coulonges-sur-l’Autize

Plus d’informations au 05.49.06.81.45 ou service.orduresmenageres@valdegatine.fr

Vous avez des objets en bon état dont vous ne vous servez plus ?

Offrez-leur une seconde vie en les déposant à l’Atelier Garage du 14 au 18 septembre. Ils seront ensuite proposés gratuitement lors du Recycl’Don ! .

Atelier-garage de la régie des déchets 23 rue Johannes Gutenberg Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 06 81 45

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English : Recycl’don

L’événement Recycl’don Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-08-21 par CC Val de Gâtine