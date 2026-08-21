Recycl’don Atelier-garage de la régie des déchets Coulonges-sur-l’Autize
samedi 19 septembre 2026 · Atelier-garage de la régie des déchets · Coulonges-sur-l'Autize
Informations pratiques
Coulonges-sur-l’Autize
Recycl’don
Atelier-garage de la régie des déchets 23 rue Johannes Gutenberg Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Le Recycl’Don est de retour pour une 4ᵉ édition !
Cette fois encore, venez chiner gratuitement parmi une large sélection d’objets
Puériculture
Jeux et jouets
Décoration
️ Vaisselle
Objets du quotidien
Le tout 100 % gratuit et ouvert à tous.
Premiers arrivés, premiers servis !
Samedi 19 septembre 2026 • 09h00 à 12h00
Atelier Garage 23 rue Johannes Gutenberg, 79160 Coulonges-sur-l’Autize
Plus d’informations au 05.49.06.81.45 ou service.orduresmenageres@valdegatine.fr
Vous avez des objets en bon état dont vous ne vous servez plus ?
Offrez-leur une seconde vie en les déposant à l’Atelier Garage du 14 au 18 septembre. Ils seront ensuite proposés gratuitement lors du Recycl’Don ! .
Atelier-garage de la régie des déchets 23 rue Johannes Gutenberg Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 06 81 45
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English : Recycl’don
L’événement Recycl’don Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-08-21 par CC Val de Gâtine
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