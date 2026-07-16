Découvrez les métiers du patrimoine, Institut Universitaire des Métiers et du Patrimoine, Troyes

Informations pratiques

Découvrez les métiers du patrimoine Samedi 19 septembre, 09h00, 13h00 Institut Universitaire des Métiers et du Patrimoine Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Venez découvrir les métiers et les formations du patrimoine dans les ateliers de l’Institut Universitaire des Métiers et du Patrimoine.

Institut Universitaire des Métiers et du Patrimoine 10 rue Saint-Martin-ès-Aires, 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est 03 25 80 74 09 http://www.btpcfa-grandest.fr L’Institut Universitaire des Métiers et du Patrimoine (IUMP) est un centre de formation spécialisé dans le patrimoine bâti. L’IUMP est installé dans l’ancienne abbaye Saint-Martin-ès-Aires. Les sœurs du Sacré-Cœur ont logé dans ces lieux, puis le petit séminaire s’est installé ici à la moitié du XXe siècle, avant de céder la chapelle à la ville.

La chapelle date du XIXe siècle et possède la particularité d’avoir des poteaux et des balustres en fonte. Elle a été construite en 1891 par l’architecte troyen Fontaine sur les propriétés de l’abbaye Saint-Martin-ès-Aires et du couvent des dames du Sacré-Cœur.

La chapelle est classée au titre des Monuments historiques en 1989.

Venez découvrir les métiers et les formations du patrimoine dans les ateliers de l’Institut Universitaire des Métiers et du Patrimoine.

© IUMP