Découvrez les opportunités Erasmus+ pour votre collectivité, Agence Erasmus+ France Éducation et Formation (située à Bordeaux), Paris
mercredi 9 septembre 2026 · Agence Erasmus+ France Éducation et Formation (située à Bordeaux) · Paris
Informations pratiques
Découvrez les opportunités Erasmus+ pour votre collectivité Mercredi 9 septembre, 14h00 Agence Erasmus+ France Éducation et Formation (située à Bordeaux) Paris
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-09T14:00:00+02:00 – 2026-09-09T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-09T14:00:00+02:00 – 2026-09-09T15:30:00+02:00
A travers des exemples de projets concrets, vous découvrirez comment le programme Erasmus+ peut être un levier d’action pour les collectivités et bénéficier ainsi aux élus, aux agents et aux habitants. Ce webinaire permettra également de découvrir les démarches pour se lancer et l’accompagnement spécifique des agences Erasmus+ à destination des collectivités territoriales.
Agence Erasmus+ France Éducation et Formation (située à Bordeaux) 95 avenue de France 73013 Paris Paris 75013 Quartier de la Gare Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://erasmus.zoom.us/webinar/register/WN_ozreJ7SBRs6zLf6NYimf-w#/registration »}] https://erasmus.zoom.us/webinar/register/WN_ozreJ7SBRs6zLf6NYimf-w#/registration
Un webinaire organisé par l’agence Erasmus+
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