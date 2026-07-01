Découvrez les origines de l’église Saint-Bruno, Eglise Saint-Bruno, Troyes

Informations pratiques

Découvrez les origines de l’église Saint-Bruno Samedi 19 septembre, 14h00 Eglise Saint-Bruno Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Découverte commentée de l’architecture originale de l’édifice, de son histoire et des origines du quartier des Chartreux.

Visites de 45 minutes.

Eglise Saint-Bruno 43 Avenue Edouard Herriot 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est 0325820210 Construite par l’architecte Michel Marot, elle ouvre en 1961. Elle se compose de brique, béton, métal et verre armé avec des carreaux flammés.

Sa nef peut accueillir jusqu’à 800 fidèles et elle date de la même époque que la construction du quartier des Chartreux.

Elle doit son nom à saint Bruno, fondateur de l’ordre des Chartreux, dont un couvent se trouvait dans le quartier au XVIIIe siècle qui fut détruit à la Révolution.

Découverte commentée de l’architecture originale de l’édifice, de son histoire et des origines du quartier des Chartreux.

© Troyes Champagne Métropole