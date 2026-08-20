Découvrez les richesses de la ruche dans les boutiques Famille Mary, Boutique Famille Mary Angers, Angers
vendredi 2 octobre 2026 · Boutique Famille Mary Angers · Angers
Informations pratiques
Découvrez les richesses de la ruche dans les boutiques Famille Mary 2 – 10 octobre Boutique Famille Mary Angers Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T10:00:00+02:00 – 2026-10-02T13:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T14:00:00+02:00 – 2026-10-10T19:00:00+02:00
Venez découvrir les produits de la ruche dans les boutiques Famille Mary à l’occasion de l’Api’Week, la semaine dédiée aux métiers et aux produits apicoles : miel, gelée royale, pollen et propolis…
Fondée en 1921 en Anjou, Famille Mary est une entreprise familiale française passionnée et engagée. Forte de son savoir-faire apicole, elle œuvre pour le bien-être de tous, tout en protégeant les abeilles et en accompagnant les apiculteurs français.
Boutique Famille Mary Angers 74 rue Plantagenêt 49100 Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire
Découverte des produits de la ruche
À voir aussi à Angers (Maine-et-Loire)
- Visite thématique Une nuit avec les chauves-souris Domaine National du Château d’Angers Angers 20 août 2026
- Bulles de Culture Art Déco et Eclats de mots visite + atelier d’écriture Angers 21 août 2026
- Visite le quartier Saint-Joseph Eglise Saint-Joseph Angers 21 août 2026
- Soirée dégustation Angers 21 août 2026
- Angers, visite nocturne au Jardin des Plantes Devant la grille d’entrée du Jardin Angers 21 août 2026