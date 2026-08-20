UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bordeaux

Découvrez les richesses de la ruche dans les boutiques Famille Mary, Boutique Famille Mary Bordeaux, Bordeaux

vendredi 2 octobre 2026 · Boutique Famille Mary Bordeaux · Bordeaux

Découvrez les richesses de la ruche dans les boutiques Famille Mary, Boutique Famille Mary Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
Boutique Famille Mary Bordeaux
Adresse
23 rue des trois Conils 33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde

Découvrez les richesses de la ruche dans les boutiques Famille Mary 2 – 10 octobre Boutique Famille Mary Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T10:30:00+02:00 – 2026-10-02T14:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T15:00:00+02:00 – 2026-10-10T19:00:00+02:00

Venez découvrir les produits de la ruche dans les boutiques Famille Mary à l’occasion de l’Api’Week, la semaine dédiée aux métiers et aux produits apicoles : miel, gelée royale, pollen et propolis…

Fondée en 1921 en Anjou, Famille Mary est une entreprise familiale française passionnée et engagée. Forte de son savoir-faire apicole, elle œuvre pour le bien-être de tous, tout en protégeant les abeilles et en accompagnant les apiculteurs français.

Boutique Famille Mary Bordeaux 23 rue des trois Conils 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine
Découverte des produits de la ruche

À voir aussi à Bordeaux (Gironde)