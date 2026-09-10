UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nancy

Découvrez les richesses de la ruche dans les boutiques Famille Mary, Boutique Famille Mary Nancy, Nancy

vendredi 2 octobre 2026 · Boutique Famille Mary Nancy · Nancy

Découvrez les richesses de la ruche dans les boutiques Famille Mary, Boutique Famille Mary Nancy, Nancy

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
Boutique Famille Mary Nancy
Adresse
4 allée de la Criée 54000 Nancy
Ville
54100 Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle

Découvrez les richesses de la ruche dans les boutiques Famille Mary 2 – 10 octobre Boutique Famille Mary Nancy Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T09:30:00+02:00 – 2026-10-02T13:30:00+02:00
Fin : 2026-10-10T14:30:00+02:00 – 2026-10-10T18:00:00+02:00

Venez découvrir les produits de la ruche dans les boutiques Famille Mary à l’occasion de l’Api’Week, la semaine dédiée aux métiers et aux produits apicoles : miel, gelée royale, pollen et propolis…

Fondée en 1921 en Anjou, Famille Mary est une entreprise familiale française passionnée et engagée. Forte de son savoir-faire apicole, elle œuvre pour le bien-être de tous, tout en protégeant les abeilles et en accompagnant les apiculteurs français.

Boutique Famille Mary Nancy 4 allée de la Criée 54000 Nancy Nancy 54100 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est
Découverte des produits de la ruche

À voir aussi à Nancy (Meurthe-et-Moselle)