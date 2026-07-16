Découvrez les salons et les jardins d’un édifice étonnant, Palais du Gouverneur, Metz
samedi 19 septembre 2026 · Palais du Gouverneur · Metz
Informations pratiques
Découvrez les salons et les jardins d’un édifice étonnant 19 et 20 septembre Palais du Gouverneur Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Partez à la découverte du palais du Gouverneur, un édifice emblématique hérité de l’annexion, rarement accessible au public. Un parcours ponctué d’informations vous guide à travers ses salons richement décorés et son parc verdoyant. Une immersion dans un décor prestigieux, révélant l’histoire et les usages de ce lieu singulier à Metz.
Palais du Gouverneur 9 rue de la Citadelle, 57000 Metz Metz 57045 Nouvelle Ville Moselle Grand Est http://www.facebook.com/armeeszne Le palais du gouverneur figure parmi les bâtiments les plus étonnants que l’annexion ait laissé à Metz. Édifié entre 1902 et 1905, il sert d’Hôtel de commandement au XVIe corps d’armée allemand et de pied-à-terre à l’empereur Guillaume II, lors de ses déplacements à Metz. Cette étrange architecture à la fois villa et palais, plus majestueuse que les traditionnelles façades austères des bâtiments militaires, mêle le style gothique flamboyant aux citations renaissantes lombardes.
Doté de 106 pièces, le palais présente un plan complexe à l’aménagement intérieur fonctionnel et varié. Résidence du général gouverneur, les nombreux salons d’apparat et de réception sont meublés et décorés avec des pièces du mobilier national, ainsi que des œuvres des manufactures et musées nationaux.
Le palais est inscrit au titre des Monuments historiques depuis 1975.
Partez à la découverte du palais du Gouverneur, un édifice emblématique hérité de l’annexion, rarement accessible au public. Un parcours ponctué d’informations vous guide à travers ses salons décorés…
©CCOM EMZDS-E
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