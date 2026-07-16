Découvrez les secrets géologiques de notre Terre, Musée Géolor, Thionville

Informations pratiques

Découvrez les secrets géologiques de notre Terre 19 et 20 septembre Musée Géolor Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Remontez le temps de 300 millions d’années au Musée Géolor ! L’association des amateurs de géologie de Lorraine vous propose de nombreuses visites guidées pour découvrir les collections fascinantes et observer les micro-minéraux au binoculaire.

Arpentez les salles d’exposition comme un véritable paléontologue et admirez des fossiles de dinosaures et des végétaux ayant laissé leur empreinte dans le charbon. Découvrez également une impressionnante collection de minéraux du monde entier.

Une visite qui promet d’émerveiller petits et grands, en vous en apprenant davantage sur les trésors géologiques de la Terre.

Musée Géolor 2 Rue de la Scierie, 57100 Thionville Thionville 57100 Moselle Grand Est Le Musée Géologique et Minéralogique Géolor à Thionville, également connu sous le nom de Musée Géolor, est un lieu dédié à l’histoire géologique de la planète. Situé à Thionville, ce musée propose une variété d’expositions sur les fossiles de dinosaures, les minéraux et les végétaux qui ont laissé leur empreinte dans le charbon. Le musée possède également des collections de minéraux du monde entier, comprenant des formations minérales intéressantes comme des bombes en chou-fleur ou en bouse de vache​

Remontez le temps de 300 millions d’années au Musée Géolor ! L’association des amateurs de géologie de Lorraine vous propose de nombreuses visites guidées pour découvrir les collections fascinantes …

©Ville de Thionville