Découvrez les trésors des archives, Centre des mémoires Michel-Dinet, Nancy
samedi 19 septembre 2026 · Centre des mémoires Michel-Dinet · Nancy
Informations pratiques
Découvrez les trésors des archives 19 et 20 septembre Centre des mémoires Michel-Dinet Meurthe-et-Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Au travers d’une visite commentée, parcourez les coups de coeur des agents des archives parmi les pépites de nos fonds.
Centre des mémoires Michel-Dinet 2 Rue Jean-Baptiste Thierry Solet, 54000 Nancy, France Nancy 54000 Beauregard – Boufflers – Buthegnemont – Boudonville Meurthe-et-Moselle Grand Est +33383309090 http://archives.meurthe-et-moselle.fr Accès PMR. Ligne T2 arrêt Jean Lamour.
Au travers d’une visite commentée, parcourez les coups de coeur des agents des archives parmi les pépites de nos fonds.
©CD54
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